Sete militares portugueses feridos em acidente na estrada de Tarrafal de Monte Trigo

Sete militares da Marinha portuguesa sofreram hoje um acidente de viação em Santo Antão, durante uma visita de lazer, e foram transportados ao Centro de Saúde de Porto Novo. Dois inspiram cuidados.

Fonte do comando regional de Santo Antão da Polícia Nacional disse à Lusa que os sete marinheiros tinham chegada à ilha no dia 28 de Outubro, no âmbito de um programa de cooperação com a Guarda Costeira, a bordo do navio hidro-oceanográfico D. Carlos I, da Marinha portuguesa. Hoje, dirigiam-se a Tarrafal de Monte Trigo.

"O condutor da 'pickup' em que seguiam relatou que ficou sem travões, perdeu o controlo e o veículo acabou por capotar”, relatou a fonte.

Os marinheiros portugueses sofreram ferimentos e tiveram de ser transportados ao Centro de Saúde de Porto Novo, sendo que “dois inspiram mais cuidados”, admitindo a possibilidade de terem de ser transportados para o hospital Baptista de Sousa, em São Vicente.

O navio hidro-oceanográfico D. Carlos I chegou ao Mindelo em 28 de Outubro, para realizar uma campanha oceanográfica e de controlo de microplásticos ao largo do arquipélago.