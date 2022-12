FECAD pede "igualdade de oportunidades" para as pessoas com deficiência

O presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde (ADEVIC), pediu hoje igualdade de oportunidades para que as pessoas com deficiência sejam incluídas na sociedade.

Marciano Monteiro, que é também membro da direcção da Federação Cabo-verdiana das Associações das Pessoas com Deficiência (FECAD), falava à Inforpress no âmbito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se assinala hoje, e que ficou marcada, na cidade da Praia, pela realização de uma marcha de sensibilização.

Monteiro disse que ,mesmo com limitações ou com deficiência, todo indivíduo tem uma contribuição a dar para desenvolvimento do país.

“Por isso pedimos igualmente oportunidade, sobretudo para que as pessoas sejam incluídas na nossa sociedade. Igualdade de oportunidade em todos os aspectos da vida, igualdade de oportunidade à educação, à saúde, à informação, à formação e ao emprego”, precisou.

Segundo Marciano Monteiro, o trabalho de inclusão não tem sido fácil, sobretudo, devido aos parcos recursos, sublinhando que a FECAD e as associações têm estado a trabalhar através das parcerias e financiamento de projectos “com alguns ganhos visíveis para a melhoria da vida das pessoas com deficiência”.

Para marcar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, para além da marcha que percorreu a Avenida Cidade de Lisboa, partindo da rotunda centro social 1º de Maio, na Fazenda, até ao largo do Estado da Várzea, foi realizado um leque de actividades com destaque para o fórum “Informar para empoderar: por uma cidadania activa”, que teve lugar na tarde de sexta-feira, 02, na Assembleia Nacional.

O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência é celebrado anualmente a 03 de Dezembro, com o objectivo de promover os direitos e bem-estar das pessoas com deficiência, na sociedade e a sua participação nos vários domínios social, cultural, económico e político.