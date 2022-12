Guarda Costeira continua buscas hoje com mergulhadores a jovem desaparecido no mar de Jon d’Ebra

A Guarda Costeira retomou na manhã de hoje as buscas pelo homem de 36 anos desaparecido no mar de João Évora (Jon d’Ébra) com a embarcação Metal Shark e ainda quatro mergulhadores profissionais.

Conforme informações avançadas à Inforpress pelo oficial de serviço, tenente Fábio Lopes, a procura foi retomada logo nas primeiras horas da manhã de hoje, depois de ter sido suspensa nesta quarta-feira, 07, pelas 17:45 por condições meteorológicas. A operação, segundo a mesma fonte, está a ser feita com a embarcação da Guarda Costeira Metal Shark, responsável pelas buscas na superfície, e ainda quatro mergulhadores profissionais, que vasculham mais na profundidade. Entretanto, ajuntou, até por volta das 09:30, aquando do contacto da Inforpress, ainda não havia qualquer novidade sobre o jovem do sexo masculino, de 36 anos, que desapareceu no mar de Jon d´Ébra na terça-feira, 06. O Centro Conjunto de Coordenação e Salvamento (JRCC) informou que recebeu uma chamada dos bombeiros municipais por volta das 17:25 na terça-feira alertando sobre um acidente ocorrido na praia de Jon d´Ébra envolvendo dois indivíduos do sexo masculino. Um deles foi socorrido e encaminhado ao Hospital Baptista de Sousa, enquanto o outro continua desaparecido.

