Cabo Verde com índice de cobertura de saúde à volta de 69% – DNS

​O director nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, indicou hoje, em declarações à imprensa, na Cidade da Praia, que Cabo Verde tem um índice de cobertura de Saúde à volta de 69 por cento (%).

Trata-se de uma taxa que coloca Cabo Verde abaixo de países como a Argélia, a Líbia e as Seicheles mas muito bem posicionado a nível do continente africano.

Em declarações à imprensa para falar sobre a cobertura universal da Saúde, no dia em que se assinala a data a nível mundial sob o lema “Construir o mundo que queremos: um futuro saudável para todos”, Jorge Noel Barreto reconheceu que “a indicação da OMS é que os países consigam 100%”, mas explicou que é preciso esforços para atingir essa escala.

“Nós estamos em 69%, falta um caminho a percorrer, mas temos de ter a noção do que queremos de acordo com o perfil epidemiológico do país, que já existe”, disse.

Jorge Barreto disse que o caminho está sendo traçado e assegura que existem instrumentos para tal, nomeadamente o programa do Governo, o programa dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o do Ministério da Saúde, do Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário como ferramentas de trabalho para cuja implementação faltam apenas recursos suficientes disponíveis para lá chegar.

“Em relação à cobertura para a Saúde, o Governo tem espelhado no seu programa para esta legislatura várias iniciativas e estratégias que irão culminar na melhoria da prestação de cuidados e capacidade de resposta”, acrescentou, frisando que estas medidas irão ajudar o País a melhorar o seu índice da cobertura universal da Saúde.

Avançou ainda que a revisão, no ano passado, do diploma sobre as taxas moderadoras tem permitido mais acesso às pessoas que não têm condições, assim como a abertura de centros de saúde, disponibilização de mais serviços, melhoria de condições em termos de diálise para permitir o acesso de pessoas aos cuidados de Saúde.

“Isso demonstra o esforço que o país tem feito no sentido de permitir que as populações tenham acesso aos cuidados de Saúde sem que isso venha a constituir mais um peso nas suas finanças”, ressaltou.

Segundo disse, Cabo Verde é, na sub-região, o País com melhor índice de cobertura de Saúde e, a nível do continente africano, é o quinto com índice mais alto.

Em 2019 Cabo Verde, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), foi atribuído um índice 62 em matéria de cobertura universal em Saúde.