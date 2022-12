​A Garantia de Seguros fez hoje, na cidade da Praia a entrega do Prémio Garantia Comunidade às cinco associações vencedoras da II edição do Prémio Garantia Comunidade.

Associação Comunitária Achada Eugénio Lima, Associação Comunitária “Novos Amigos” do Mindelo (ACNA), Associação Cabo-verdiana de Promoção e Inclusão de Mulheres com Deficiência , Associação Fogo Solidário (Afosol) e Associação das Famílias e dos Amigos das Crianças com Paralisia Cerebral (Acarinhar) são os vencedores da II edição do Prémio Garantia Comunidade.

O Administrador Executivo da Garantia Seguros, Luís Leite disse que a II edição do Prémio Garantia Comunidade foi lançada no passado mês de Abril, e contou com a participação de dez candidaturas das ilhas de Santiago, São Vicente e Fogo e que das dez candidaturas foram seleccionadas cinco projectos, sendo três na área de inclusão social de pessoas com deficiência ou incapacidade permanente e duas em prevenção em saúde.

“Este ano estávamos à espera de ter mais candidaturas e não tivemos, de 23 na primeira edição passamos para dez na segunda edição", frisou.

A presidente da Associação Acarinhar, Teresa Mascarenhas, uma das vencedoras afirmou que esse prémio tem um significado muito grande. “Em primeiro lugar é o reconhecimento de todo o trabalho que Acarinhar vem fazendo ao longo dos 15 anos da sua existência, por outro lado vai-nos permitir, no próximo ano, reforçar as nossas intervenções, principalmente na área da inclusão e da reabilitação das crianças e jovens com a paralisia cerebral

Teresa Mascarenhas afirmou que esse montante vai servir para a implementação de um projecto de reabilitação em São Lourenço dos Órgãos. “Vamos criar um espaço de atendimento às crianças e jovens com deficiência em São Lourenço dos Órgãos. Esse projecto vai servir para toda a comunidade daquele concelho, pois ali não há um centro de reabilitação, então com esse montante, o nosso objectivo é tentar montar um centro que dá resposta, não somente as crianças e jovens com paralisia cerebral, mas também a outras patologias e necessidades que a própria comunidade também precisa”.

O Presidente da República, que presidiu à cerimónia de encerramento da entrega dos prémios da II edição da Garantia, sublinhou que estes prémios são muito importantes e têm um impacto muito grande. “Fiquei bastante satisfeito com o prémio atribuído a Acarinhar pela dimensão do trabalho social que tem feito. É um trabalho extremamente exigente, existe um espírito missionário ver os pais e as ONGs que têm trabalhado neste domínio. Acho que é preciso valorizar esse prémio e essa atenção da Garantia em relação a essas associações, precisamos até chamar muito mais atenção e interpelar muito mais as empresas e a sociedade cabo-verdiana em relação a essas questões”.

O Chefe do Estado acrescentou que esses prémios são inspiradores, iluminam novos caminhos e que abrem espaço para intervenção de novas empresas e abrem espaços para maior participação do cidadão e da sociedade.

“Este prémio é muito importante pela forma como a Garantia trouxe para o espaço público, essa possibilidade de ser premiada aquelas associações e organizações que intervêm nesta área assim como a prevenção na área da saúde”, frisa.

O Prémio Garantia Comunidade enquadra-se no programa de responsabilidade social e na estratégia de sustentabilidade da companhia, visando promover o desenvolvimento do sector social, através do apoio a organizações da sociedade civil, organizações não governamentais e outras instituições sem fins lucrativos que actuam nas áreas elegíveis, assim como nas actividades comemorativas do 31º aniversário da Companhia ocorrida no passado dia 1 de Novembro.