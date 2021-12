Primeira edição do Prémio Garantia Comunidade contempla quatro organizações da sociedade civil

A primeira edição do Prémio Garantia Comunidade, lançada no passado mês de Julho, premiou ontem na cidade da Praia quatro das 23 candidaturas num valor acumulado de dois milhões e quinhentos mil escudos.

Dos quatro projectos seleccionados, três são na área de inclusão social de pessoas com deficiência ou incapacidade permanente e um em prevenção à saúde.

Os premiados foram a Associação de Deficientes Visuais de Cabo Verde (ADEVIC), com 360 mil escudos, a Associação Cabo-verdiana de Deficientes, com 640 mil escudos, a Associação “Nós Saúde”, com 750 mil escudos, e o Centro Nacional de Ortopédico e de Reabilitação Funcional (CENORF), também com 750 mil escudos.

O Prémio Garantia Comunidade enquadra-se no programa de responsabilidade social e na estratégia de sustentabilidade da companhia, visando promover o desenvolvimento do sector social, através do apoio a organizações da sociedade civil, organizações não-governamentais e outras instituições sem fins lucrativos que actuam nas áreas elegíveis, assim como nas actividades comemorativas do 30º aniversário da seguradora sob o lema “30 anos a ser o Rosto de Cabo Verde”.

Discursando no acto, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, parabenizou a Garantia por ter criado este prémio, uma iniciativa “muito louvável” que espera que seja contagiosa, no bom sentido, relativamente às outras empresas porque, “de facto, é preciso uma agenda humanista e de responsabilidade social”.

“As boas empresas, particularmente as grandes, as que têm marca, projectam-se também na sociedade por aquilo que fazem, aquilo dão de volta e, particularmente em áreas que são afins, no sector da saúde, da inclusão social e na criação de condições para aqueles que trabalham com sentido de voluntarismo, que trabalham para os outros”, completou.

Ulisses Correia e Silva disse ainda não ter dúvidas que isto é um estímulo para que estas associações possam fazer mais e melhor para as boas causas e, por isso, repetiu, “a Garantia está de parabéns”.