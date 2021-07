Garantia lança prémio para reforço do apoio à Comunidade

A Garantia Seguros lança esta quinta-feira, 29, a primeira edição do Prémio Garantia Comunidade. Esta iniciativa está enquadrada no Programa de Responsabilidade Social e na estratégia de Sustentabilidade da companhia de seguros.

A cerimónia do lançamento do prémio será presidida pelo Ministro de Estado e da Família Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire.

Segundo uma nota enviada, este prémio tem como missão promover o desenvolvimento do sector social, através do apoio a organizações da sociedade civil, organizações não-governamentais e outras instituições sem fins lucrativos que actuam nas áreas da Inclusão Social de pessoas com deficiência ou incapacidade permanente e de prevenção em saúde, com especial foco para a infância.

O prémio tem o valor de 2.500 contos. Conforme a mesma fonte, esta iniciativa tem uma abrangência nacional e as instituições elegíveis, nos termos do Regulamento do Prémio, disponível no site www.garantia.cv.

Os interessados devem apresentar as suas candidaturas até 31 de Agosto, mediante o preenchimento do formulário, igualmente disponível no referido site.