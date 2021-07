“Este prémio terá impacto real no desenvolvimento do sector social”

O Ministro de Estado e da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire acredita que o prémio da Garantia Seguros lançado hoje terá impacto real no desenvolvimento do sector social.

Fernando Elísio Freire fez essa afirmação, hoje, na cidade da Praia, na cerimónia de abertura do lançamento da primeira edição do Prémio Garantia Comunidade.

Segundo o governante iniciativas desta natureza apresentam-se como oportunidades para todas as organizações da sociedade civil, associações e instituições sem fins lucrativos, legalmente constituídas com projectos credíveis e sensíveis às necessidades das comunidades que servem.

"É uma oportunidade de ultrapassar as limitações da sustentabilidade financeira das organizações da sociedade civil e ter um verdadeiro impacto na vida das pessoas com deficiência”, assegura.

Para Fernando Elísio Freire esta iniciativa pode ser um dos caminhos que permitirá apoiar o financiamento de projectos de cariz social, possibilitando ao mesmo tempo incentivo de uma verdadeira economia social e solidária, “através desta área, porque não vale a pena apenas apoiar as ONGs se não se apostar tudo na inclusão produtiva das pessoas que estão a ter acesso directo a esses apoios”.

“O facto de a Garantia estar a promover um concurso e ter uma equipa de júri credível e respeitada na sociedade dá-nos total conforto de acreditar que será uma acção transparente, que permitirá premiar os melhores e os projectos que terão maior impacto sobre o nível das pessoas”, indica.

O Governante espera que iniciativas dessa natureza sejam seguidas por outras empresas. “Espero, pois que as ONGs participem, de forma clara e com projectos impactantes sobre a vida das pessoas com deficiência e que nos permitirá, pois ter capacidade de acções e autonomia na acção para melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência”.

“Auguro que o prémio seja utilizado na totalidade, para que no próximo ano em vez de dois milhões e quinhentos mil escudos, quem sabe podemos ter um valor muito maior e com mais impacto na vida das pessoas”, augura.

Para o Presidente da Comissão Executiva da Garantia Seguros, Jorge Alves este prémio foi criado com objectivo de fortalecer o sector social, através do apoio às instituições que desenvolvem a sua actividade no âmbito da inclusão social de pessoas com deficiência ou incapacidade permanente e de prevenção em saúde, com especial foco para a infância.

“Este prémio procura responder o que já vínhamos feito de forma discreta, mas principalmente alargando consideravelmente o seu âmbito, o que resolvemos fazer a tona com esta iniciativa, para que outras empresas possam seguir esse caminho, especialmente no contexto pandémico que estamos a viver, para que a vida não pare”.

O prémio é no valor de 2,5 milhões de escudos. Os interessados devem apresentar as suas candidaturas até 31 de Agosto, mediante o preenchimento do formulário, igualmente disponível no referido site www.garantia.cv.