Governo promete avançar nos próximos tempos com programas de acção com “muita incidência” nos órgãos de comunicação privados

​O secretário de Estado para a comunicação social garantiu hoje que o Governo vai avançar “nos próximos tempos” com acções voltadas para os órgãos de comunicação privados, nomeadamente a nível de incentivos fiscais e de linhas de financiamento.

Lourenço Lopes deu esta garantia à imprensa, quando presidia ao lançamento oficial do ‘website’ e do logótipo da Comissão da Carteira Profissional do Jornalista (CCPJ), que aconteceu na sede da Associação Sindical dos Jornalista de Cabo Verde (Ajoc).

O secretário de Estado Adjunto do Primeiro Ministro, para o sector da comunicação social, disse acreditar que com este ‘site’ (www.ccpj.cv) haverá uma maior aproximação da comissão em relação aos diversos profissionais dos órgãos públicos e privados da comunicação social cabo-verdiana e permitirá também que seja uma entidade cada vez mais conhecida pela sociedade cabo-verdiana.

“Devo vos dizer também que estamos num período importante para a comunicação social cabo-verdiana”, realçou, reiterando que os próximos anos “serão importantes” para a comunicação social em Cabo Verde.

“Refiro-me aquilo que temos em vista para os órgãos públicos, já dissemos, vamos concretizar o novo contrato de concessão entre o Estado e a Rádio Televisão Cabo-verdiana (RTC) que irá consubstanciar-se numa actualização da indemnização compensatória da RTC e da Inforpress”, sublinhou Lourenço Lopes.

Mas, este governante reconheceu que a comunicação social é também feita de órgãos privados, daí anunciar que o Governo vai avançar nos próximos tempos com o programa de acção para a comunicação social que incide nos diversos órgãos privados de comunicação.

“Falo da imprensa escrita, das rádios privadas, das televisões privadas, dos produtores independentes, a diversos níveis do mercado publicitários, a nível de incentivos fiscais, de linhas de financiamento”, precisou.

Estas soluções, conforme disse o secretário de Estado, irão contribuir “seguramente” para uma maior sustentabilidade dos órgãos privados de comunicação social, por considerar que a precariedade é um dos maiores inimigos da liberdade de imprensa.

Instado para quando vai sair o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Agência Cabo-verdiana de Notícias (Inforpress), Lourenço Lopes afirmou que o mesmo se encontra “bem encaminhado”, apesar de não confirmar a sua implementação ainda para Janeiro próximo.

“Como sabem, a Inforpress é uma agência pública de notícias, mas também tem a sua autonomia em termos de funcionamento. As informações que nós temos é que o PCCS da Inforpress está no bom caminho”, afiançou.

Na ocasião, a presidente da CCPJ, Ângela Rodrigues, aproveitou para agradecer ao Governo pela prontidão em disponibilizar a verba para a construção do ‘website’ e de também ter permitido a cedência gratuita ao espaço próprio de trabalho na sede da Ajoc, isento de qualquer tipo de despesas.

Segundo acrescentou, a Comissão da Carteira Profissional do Jornalista criada em 2004, é uma entidade independente que visa ajudar a regular a actividade jornalística em Cabo Verde, nos respectivos sectores como a rádio, a televisão, os jornais impressos e ‘online’ e a Ajoc e tem respondido às suas competências ao longo desses anos.

Citando a lista actualizada de jornalistas junto da Agência Reguladora para a Comunicação Social (ARC), informou que existe um total de 185 jornalistas, quatro colaboradores e três estagiários com carteiras emitidas, 20 profissionais com carteira equiparados e 93 jornalistas em situação de incompatibilidade ou com carteira expirada.

ET/CP