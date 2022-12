Presidente da República reitera necessidade de preservar ecossistemas das montanhas e planaltos

​O Presidente da República reiterou hoje a necessidade de preservar os ecossistema das montanhas e planaltos, de modo a usufruir dos seus serviços de forma sustentável sem hipotecar a sua utilização pelas gerações vindouras.

José Maria Neves, que falava esta tarde no Tarrafal de Santiago, na cerimónia de encerramento do Ano das Montanhas, declarado em Abril, afirmou que as montanhas oferecem diversas potencialidades para as populações e que devem constituir uma fonte de riqueza.

“Desde logo as potencialidades de desenvolvimento da actividade turística, que quando realizada de forma sustentável como costuma ser o caso do turismo rural contribuir para o crescimento do PIB, ajuda a aliviar a pobreza, promove a inclusão social e apoia na preservação da herança cultural”, disse.

Para o Chefe de Estado, o turismo de montanhas torna-se um elemento “incontornável” para assegurar o rendimento das famílias e o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde como um factor fundamental na dinamização da economia local fortemente afectado pela pandemia da covid-19.

Por outro lado, as montanhas representam fontes de previsão de destacados recursos naturais como a água, alberga uma grande parte da fauna e flora endémica bem como espécies ameaçada de extinção, e tem também a função de suportar as infra-estruturas de telecomunicações ou de produção de energia renováveis bem como expressivas áreas florestais do País.

Neste sentido, reiterou a necessidade de se preservar os recursos naturais com destaque para todo o ecossistema das montanhas e planaltos de modo a usufruir dos seus serviços de forma sustentável para não hipotecar a sua utilização para as gerações vindouras.

Na ocasião deixou um apelo ao combate à poluição marinha, o cumprimento rigoroso das leis que protegem a biodiversidade marinha e terrestre bem como o desenvolvimento de actividades económicas consentâneas com a pegada ecológica dos ecossistemas.

“Aproveito ainda para apelar a todas as autoridades nacionais e locais, às organizações da sociedade civil, aos cidadãos em geral para que prestemos atenção a esta década dos oceanos de 2021 a 2030 que comemoramos a década dos oceanos, e para um País oceânico como Cabo Verde podemos tudo fazer para proteger os nossos oceanos, fazer a gestão sustentável dos enormes recursos disponíveis e fazer de Cabo Verde um País muito melhor”, apontou.