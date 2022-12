Banco Interatlântico distinguido como Banco do Ano 2022 pelo quinto ano consecutivo

O Banco Interatlântico, do Grupo Caixa Geral de Depósitos, volta a ser distinguido como o Banco do Ano 2022 pela mais prestigiada publicação internacional, o The Banker.

Esta distinção de relevância internacional é atribuída ao Banco Interatlântico pelo quinto ano consecutivo. O The Banker justifica esta distinção como reconhecimento do empenho e a dedicação do Banco e dos seus colaboradores e o seu foco nos clientes e nos resultados.

Neste semestre o Banco Interatlântico havia sido distinguido com outros prémios de reconhecimento, nomeadamente com o prémio Digital Banking Services of the Year - Cape Verde 2022. O World Economic Magazine distinguiu o Banco Interatlântico com os prémios Fastest Growing Private Bank Cape Verde – 2022 e Best Trade Finance Bank –Cape Verde 2022.

Ainda neste semestre o International Investor distinguiu o Banco Interatlântico com os prémios Best Bank – Cape Verde 2022 e Best Sustainable Bank – Cape Verde 2022.

Em nota de imprensa, o Banco Interatlântico realçou que estas distinções materializam o compromisso do Banco Interatlântico em elevar cada vez mais os seus padrões de serviço e reflectem a preferência e confiança dos seus clientes.