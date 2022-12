Nova directora da Polícia Judiciária promete atenção especial no combate ao crime contra pessoas e património

​A nova directora da Polícia Judiciária disse hoje assumir o cargo com “determinação e empenho” e prometeu dar uma atenção especial no combate ao crime contra pessoas para devolver à sociedade a paz, tranquilidade e segurança.

A afirmação foi feita por Ivanilda Mascarenhas Varela, esta manhã, no seu discurso de tomada de posse, onde garantiu tudo fazer para preservar os ganhos que a PJ conseguiu alcançar e projectá-la para um novo patamar de instituição fulcral na luta contra a criminalidade e pela realização da justiça e preservação do Estado de direito em Cabo Verde.

A nova directora da PJ apontou ainda que será dada uma necessária atenção ao cibercrime, à criminalidade económica e financeira, à lavagem de capitais, ao tráfico de substâncias psicotrópicas bem como outros crimes que atentem contra os valores fundamentais da comunidade.

“Sem descurar nenhum aspecto da nossa missão, atenção particular será colocada desde logo no combate ao crime contra as pessoas, contra o património por forma a restituir à comunidade imprescindivelmente o sentido de paz, tranquilidade, segurança e desencorajar as expectativas da impunidade”, referiu.

Para alcançar esse desiderato, prometeu total empenho e firmeza da direcção da Polícia Judiciária, mas com a integração de todos os profissionais, espírito de equipa e em estrito respeito pela Constituição e demais leis da República.

Por outro lado, sublinhou que é necessário ter uma PJ renovada, que se adequa às complexidades dos fenómenos criminais emergentes actuando exclusivamente na defesa da sociedade no integral cumprimento da legalidade democrática com isenção, integridade e imparcialidade na realização de tarefas de investigação.

Ivanilda Mascarenhas Varela disse ainda estar ciente das dificuldades e obstáculos que irá enfrentar enquanto coadjuvante das autoridades judiciárias na investigação criminal e, neste sentido, é indispensável o apoio de todos os órgãos e autoridades da polícia criminal, dos serviços públicos nacionais e entre outros.

“É para nós prioritário manter e garantir uma estreita ligação com o Ministério Público e outras instituições públicas, após uma articulação estruturada por parte dos diferentes actores da justiça será condição indispensável para o sucesso de qualquer operação no âmbito das nossas responsabilidades”, sublinhou.

A nível interno, a nova equipa procurará reforçar a capacidade organizativa, motivar o quadro do pessoal da PJ reforçando o poder de mobilização, recrutamento e pessoal e bem assim a realização de promoções que se mostrarem necessárias.

“Para a direcção constituirá uma permanente preocupação a motivação do pessoal, dos quadros por forma a proporcionar ao pessoal da PJ as necessárias condições para servirem com profissionalismo, expectativa de evolução na carreira num quadro pautado por legalidade, justiça e equidade”, acrescentou.

No plano das infra-estruturas e da logística será avaliado o investimento já feito e serão acompanhadas todas as acções em andamento que requeiram atenção imediata.

Por sua vez, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse esperar da nova equipa muita determinação e empenho na nobre missão que vão desempenhar a bem do País, no combate à alta e complexa criminalidade, mas também à criminalidade urbana (crimes contra pessoas e contra o património).

Afirmou que o Governo reforça o seu engajamento no combate à criminalidade no País e à criminalidade transnacional, nas suas diversas formas, como o tráfico de drogas, de pessoas, cibercriminalidade, lavagem de capitais, financiamento do terrorismo e outros crimes de natureza financeira.

Ulisses Correia e Silva disse ainda que o Governo está disponível para colaborar e no reforço da capacidade institucional, dos recursos humanos, tecnológica, científica e de investigação, meios e equipamentos.

A cerimónia de empossamento da nova directora da Polícia Judiciária contou também com a presença da ministra da Justiça, Joana Rosa, da Defesa Janine Lélis e da Administração Interna, Paulo Rocha.