Ivanilda Mascarenhas Varela é a nova Directora da Polícia Judiciária

​O Governo cabo-verdiano nomeou a juíza Ivanilda Mascarenhas Varela para o cargo de directora nacional da Polícia Judiciária, conforme resolução do Conselho de Ministros publicada hoje.

“É nomeada Ivanilda Mascarenhas Varela, juíza de direito, para, em comissão de serviço de natureza judiciária, exercer o cargo de directora nacional da Polícia Judiciária”, lê-se na mesma resolução.

A nomeação produz efeitos no dia seguinte à sua publicação, ou seja, 20 de Dezembro de 2022, conforme acrescenta a resolução publicada hoje no Boletim Oficial, consultado pela Inforpress.

Ivanilda Mascarenhas Varela substitui Ricardo Gonçalves que tomou posse em Outubro como novo juiz do Tribunal da Justiça da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Ricardo Gonçalves, que desde Julho de 2021 exercia o cargo de director nacional da PJ, foi escolhido entre três magistrados cabo-verdianos que compareceram para uma entrevista perante o Conselho Judicial da Comunidade, órgão independente, de gestão e disciplina dos Juízes do Tribunal da CEDEAO.

A decisão da Autoridade dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO nomeando o juiz desembargador Ricardo Gonçalves foi publicada com efeitos a contar de 1 de Outubro.

Ricardo Gonçalves substituiu Januária Costa que exerceu o cargo de juíza no Tribunal da CEDEAO desde 2018.

Ivanilda Mascarenhas Varela desempenhou funções de Juiz de Direito de 3ª Classe, no Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Santa Cruz, tendo sido transferida em 2020 para o 4º Juízo Criminal do Tribunal da Comarca da Praia, onde se encontrava em funções até ao momento.