São Nicolau: Autoridades sanitárias aprendem dezenas de “peixe-sapo” na cidade do Tarrafal

As autoridades sanitárias do município do Tarrafal, São Nicolau, aprenderam esta quinta-feira algumas dezenas do peixe do género Lagocephalus, mais conhecido por “peixe-sapo”, uma espécie proibida ao consumo humano, por ser “tóxica e venenosa”, e cuja comercialização é proibida em Cabo Verde.

Em declarações à Inforpress, a bióloga, Heidy Medina avançou que a apreensão foi feita numa embarcação de pesca de rede no cais do Tarrafal depois de se ter sido acionado as autoridades. Segundo a mesma, não se sabe “a quantidade exacta que foi captura”, uma vez que quanto as autoridades chegaram ao local algumas pessoas já tinham levado alguma quantidade do pescado para casa. “Por isso alertamos a população que o peixe tem uma toxina venenosa pelo que não aconselhamos o seu consumo e nem o seu manuseio e quem o tenha em casa para o descartar”, alertou. A mesma fonte avançou ainda que alguns peixes desta espécie deram à costa, principalmente na praia conhecida como Praianha, pelo que “as autoridades estão no terreno” a constatar se também deram à costa em outras praias do município, de forma a fazer a sua recolha, evitando riscos para a saúde. A bióloga lembrou ainda que, além de perigosa se consumida pelos humanos, o “peixe-sapo” em grande quantidade numa área pode causar danos à fauna local.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.