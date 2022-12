Emigrante residente nos EUA oferece festa de natal a 250 crianças de Cruz Mártires

A Associação Pró-Cruz Mártires, na Cidade da Praia, realizou hoje uma festa de Natal para 250 crianças da comunidade vizinha de Ponta d’Água, patrocinada na sua totalidade por uma emigrante cabo-verdiana residente nos EUA.

Segundo o porta-voz da Associação, Ivanio de Oliveira, esta actividade, que nasceu há seis anos, partiu da iniciativa de uma moradora de Cruz Mártires, dona Manuela, que actualmente reside nos EUA, e que anualmente tem mobilizado recursos próprios e junto de outros emigrantes com objectivo de proporcionar um Natal solidário na sua comunidade.

Neste ano foram selecionadas 250 crianças para esta festa, que acontece na escola laranja de Ponta d’Água, onde, para além de lanche e das prendas, participam de diversas actividades lúdicas e recreativas com brincadeiras, jogos e actuação de grupos de animação.

“Objectivo é proporcionar um dia diferente a essa criança com momentos de afecto, alegria, interação e solidariedade entre as crianças da nossa localidade”, disse.

A associação agradece o gesto da dona Manuela, uma vez que, conforme Ivânio de Oliveira, consegue garantir um Natal diferente a algumas crianças que, de outra forma, não poderiam ter acesso à magia de Natal.

A Associação Pró-Cruz Mártires, segundo seu porta-voz, prepara para a realização, na próxima semana, de uma campanha de sensibilização sobre o uso de álcool ainda antes do final de ano, com objectivo de informar as pessoas sobre os malefícios do uso abusivo do álcool.

O foco estará virado, sobretudo, para os condutores, com objectivo de reduzir a sinistralidade rodoviária, no período festivo.