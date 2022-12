Ilha do Sal: Jovem continua desaparecido no mar entre Regona e Buracona

​Um jovem de 22 anos continua desaparecido no mar na zona de Buracona, na ilha do Sal, desde o dia 24, vésperas do Natal, quando tentava apanhar mariscos naquela área.

De acordo com o coordenador da Protecção Civil local, Alberto Gomes, o alerta foi dado sábado por volta das 14h00, tendo sido foram activados os meios para o local. Segundo a mesma fonte, o jovem desaparecido encontrava-se acompanhado por mais dois amigos, que tentaram socorrê-lo, mas não conseguiram, conseguindo estes escapar à fúria do mar naquela região, conhecida por “Altar”. Alberto Gomes assegurou à Inforpress que as buscas prosseguem, tendo sido realizadas várias procuras subaquáticas, envolvendo mergulhadores, e também busca apeada ao longo da encosta, por militares, bombeiros, Polícia Nacional e Polícia Marítima. A mesma fonte disse que se prevê mais uma maratona de buscas, apeada e subaquática, contando também com o auxílio de um drone. Para evitar esse tipo de situação trágica, Alberto Gomes aconselha as pessoas a terem muita atenção ao estado do mar, recordando o desaparecimento de um outro jovem que na passada semana foi igualmente surpreendido pelas ondas, mas por sorte foi resgatado pela embarcação da Polícia Militar.

