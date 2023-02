Estrada Espargos/Santa Maria vai ser modernizada recebendo intervenção de fundo

A estrada de acesso Espargos/Santa Maria, no Sal, vai ser modernizada mediante intervenção de fundo, cujo projecto, que conta com o financiamento do Banco Mundial, foi apresentado hoje no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Segundo a ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, que testemunhou o acto e fez a contextualização deste e outros projectos para a ilha, se tudo correr bem, as obras para a modernização da estrada que liga Espargos à cidade turística de Santa Maria deverão arrancar no mês de Maio do ano em curso

A estrada considerada no fim da sua vida útil, sem mais margens para intervenções paliativas, vai dar lugar a um novo pavimento, abarcando mais de 14 quilómetros de extensão, duas faixas de rodagem e quatro vias, numa área de intervenção em mais de 300.000m2 (trezentos mil metros quadrados).

Conforme prognóstico do engenheiro civil e projectistas, Jean Jacques, a nova estrada com ciclovia ao longo de toda a extensão, do lado esquerdo de quem vem de Santa Maria, iluminação LED, desde o aeroporto Amílcar Cabral, sinalização vertical e horizontal, terá uma vida útil de 20 anos.

Segundo a ministra Eunice Silva, está-se a falar de uma estrada “moderna, sustentada e segura”.

“Vai ser uma estrada muito bonita e moderna, que valoriza a ilha, que cria oportunidades para o desenvolvimento ainda mais da ilha”, assegurou a governante, sem, contudo, apontar a previsão para a conclusão das obras.

“O prazo é um elemento de avaliação das empresas concorrentes. Só poderemos informar o timing exacto da execução da empreitada a partir do momento que façamos a avaliação do concurso”, explicou Eunice Silva.

O ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, também presente no acto, disse tratar-se de um projecto estruturante importante, a principal via carroçável do País, por aquilo que representa em termos de impostos, empregos e de rendimentos para as famílias.

“Ou seja, um investimento estruturante para o Sal, mas também para Cabo Verde. Por isso, digo mais, que é o projecto Santa Maria/Espargos/Palmeira que começa a dar o seu primeiro passo. Este é um compromisso que está a ser executado, da mesma forma que o compromisso Espargos/Palmeira também será executado”, afiançou.

O presidente da Câmara do Sal, Júlio Lopes, considerou, por sua vez, que esta é uma das “maiores obras públicas” que estão a ser feitas em Cabo Verde.

“É nossa convicção que os próximos anos vão ser muito bons para o Sal e Cabo Verde. Todas as obras públicas que estão a ser feitas estão a mudar o visual da ilha”, enfatizou o autarca.