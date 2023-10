​ICCA inaugura Centro de Emergência Infantil na Ilha do Sal

O Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA) inaugura esta segunda-feira, 02, o Centro de Emergência Infantil na Ilha do Sal, localizado em Espargos. A inauguração acontece no âmbito das iniciativas destinadas à protecção de crianças e adolescentes e será presidida pelo Primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva.

Segundo uma nota do gabinete do Governo, o Centro de Emergência Infantil do Sal surge como uma solução vital para o acolhimento de crianças e adolescentes em situações vulneráveis, incluindo casos de abandono, maus tratos, negligência e exploração. "O principal objectivo é proporcionar um ambiente seguro e acolhedor que simule, o quanto possível, o ambiente familiar. Para além de ser uma infraestrutura de protecção, o centro desempenhará um papel crucial na prevenção da criminalidade juvenil, contribuindo para a promoção de um turismo sustentável e responsável na Ilha do Sal", cita. Conforme indicou, este projecto representa uma intervenção holística, que combina acolhimento, orientação, reinserção social e cuidados psicológicos, garantindo a estabilidade e recuperação das vítimas. "O centro contará com uma equipa multidisciplinar, que inclui profissionais como psicólogos, assistentes sociais e educadores, apoiados por uma equipa administrativa e operacional, preparados para acompanhar as crianças e adolescentes acolhidos". A mesma fonte indicou que o centro está capacitado para receber até 30 jovens, dos 0 aos 17 anos, de ambos os géneros. E que embora situado na Ilha do Sal, o centro está aberto para receber crianças e adolescentes provenientes de qualquer ponto do país.

