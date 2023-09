Sal: Ministro do Mar entrega embarcações de pesca artesanal e inaugura casa de pescador de Santa Maria

​O ministro do Mar, Abraão Vicente, desloca-se na hoje, 13, ao Sal, para uma visita de dois dias, onde deverá proceder à entrega de embarcações de pesca artesanal fibradas e inauguração da Casa de Pescador de Santa Maria.

A entrega das embarcações de pesca artesanal (botes) fibradas está marcada para ter lugar esta quinta-feira, às 11:00, na localidade piscatória de Palmeira.

De acordo com uma nota de imprensa enviada à Inforpress, este processo de fibragem das embarcações de pesca artesanal, que deverão ser entregues aos marítimos na ilha, foi financiado “integralmente” pelo Ministério do Mar, através do Fundo Autónomo das Pescas, no valor de mais de um milhão de contos.

No mesmo dia, o governante presidirá à inauguração da Casa de Pescador de Santa Maria, cujo projecto foi co-financiado pelo Ministério do Mar, através do Fundo Autónomo das Pescas, no valor de quatro mil e quinhentos contos.

Ainda, aproveitando a sua deslocação ao Sal, em representação do Governo, Abraão Vicente participará na sessão solene alusiva ao dia do Município do Sal, celebrado no dia 15 de Setembro, acto que terá lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho.