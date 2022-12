Ilha do Sal: Turista sueco encontra morte na praia de Santa Maria

​Um turista de nacionalidade sueca morreu por afogamento na tarde de terça-feira, na ilha do Sal, enquanto nadava na praia de Santa Maria, tendo falecido logo de seguida no Centro de Saúde da localidade turística.

O indivíduo, que respondia por Paul Orjan Anderson, de 80 anos, estava na companhia da esposa, Inger Magdalena Anderson, de 72 anos, banhava-se nas imediações da parte traseira do Hotel Morabeza.

Conforme fonte policial, em declarações à Inforpress, tudo aconteceu por volta das 15:00/16:00 de ontem, tendo a polícia se deslocado ao local onde a vítima foi imediatamente assistida, porém não resistiu e óbito foi declarado no centro de saúde.

Paul Anderson e a esposa deram entrada no Sal no dia 02 de Dezembro e estavam hospedados no Hotel Ouril Pontão.

O corpo encontra-se no Hospital Ramiro Figueira, aguardando os procedimentos para a sua trasladação.

Há cerca de três meses, no dia 05 de Setembro, um turista português faleceu no Sal, desta feita, na subida do Miradouro, Rotcha, em Espargos.