Turista português atropelado mortalmente no Sal

Um turista português encontrou morte na tarde deste domingo, na subida do Miradouro, Rotcha, em Espargos, ilha do Sal, durante uma excursão ao local, tendo falecido logo de seguida no hospital Ramiro Figueira.

João Pinheiro, de 45 anos, seguia na companhia da esposa e outros turistas, num pick-up, quando, segundo fonte policial, a carrinha de caixa aberta, com um total de nove pessoas, incluindo o condutor, terá começado a deslizar-se para trás, na subida íngreme que dá acesso ao Miradouro, um dos pontos de atracção turística da ilha. O português e um turista espanhol, este de 29 anos, que viajavam nas traseiras terão saltado do carro, provocando o atropelamento de João Pinheiro, que ficou imobilizado entre a parede e o veículo, o espanhol sofreu alguns ferimentos, enquanto os outros saíram ilesos do acidente. O condutor da carrinha foi detido, devendo ser apresentado nas próximas horas às instâncias judiciais. Os salenses, os guias turísticos particularmente, vêm há muito tempo reclamando da situação daquela estrada de acesso ao Miradouro do Radar, considerado um cartão-de-visita, já que é procurado, diariamente, recebendo muitos visitantes em diferentes horas do dia. Depois deste acidente o local foi vedado, interditando assim o acesso a viaturas.

