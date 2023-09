Delegado de Saúde do Sal analisa desafios do sector para assegurar a segurança sanitária e turística na ilha

O Delegado de Saúde do Sal, José Rui Moreira, enfatizou a importância da colaboração efectiva entre as entidades envolvidas no sector turístico para assegurar a segurança sanitária e turística na ilha. Em declarações ao Expresso das Ilhas, este responsável partilhou as perspectivas sobre os desafios enfrentados durante a época alta de Novembro a Março, quando a ilha do Sal recebe a maioria de seus visitantes, representando cerca de 52% do total de turistas que desembarcam em Cabo Verde.

“A ilha do Sal recebe 52% dos turistas que nos visitam e a época alta de novembro a março cria-nos desafios tais como aumento de doenças diarreicas; intoxicação alcoólica; afogamentos e/ou acidentes no mar; acidentes de trânsitos (ligados ao excesso de consumo de bebidas alcoólicas); aumento de doenças respiratórias e insolações”, apontou. Nesse sentido, o Delegado da Saúde sublinhou a importância das instalações de saúde privadas localizadas dentro dos hotéis e nas proximidades, que desempenham um papel vital em atender às necessidades de saúde dos turistas. Em relação à infraestrutura pública de saúde, Moreira explicou que a ilha do Sal possui um Hospital Regional em Espargos, dois Centros de Saúde (um em Santa Maria e outro em Espargos) e um serviço de urgência de 12 horas em Santa Maria. Conforme considerou, essas instalações desempenham um papel crucial em lidar com a demanda de saúde da população local e dos turistas. “As necessidades de saúde da população e dos turistas são satisfeitas nessa época (alta)”, considerou. Quanto às Gastroenterites Agudas (GEA), José Rui Moreira afirmou que é fundamental garantir o acesso a água potável e adoptar práticas adequadas de higiene alimentar durante a época alta. “Também damos muita atenção à saúde dos manipuladores de alimentos, a fim de evitar a transmissão de doenças para os clientes", explicou. Aliás, refere que a maioria dos casos de GEA em Cabo Verde tem origem viral, semelhante ao que é observado em países desenvolvidos. Em relação à COVID-19, o Delegado de Saúde sublinhou a importância do isolamento de pessoas com sintomas respiratórios e práticas de higiene das mãos. Também mencionou a necessidade de responsabilidade partilhada na implementação dessas medidas, tanto por parte dos residentes quanto dos visitantes. Sobre a segurança sanitária, Moreira especificou que é essencial proteger tanto os residentes quanto os turistas, já que a COVID-19 e suas variantes geralmente entram na ilha de fora. "Implementamos protocolos rigorosos, incluindo o isolamento de pessoas com COVID-19 ou sintomas da doença, além de medidas de vigilância para outras doenças com potencial pandêmico", acrescentou. Desafios em termos de recursos humanos Segundo José Rui Moreira, nos últimos anos, a ilha do Sal tem investido consideravelmente na melhoria de suas infraestruturas de saúde e no desenvolvimento de recursos humanos, o que foi ampliado durante a pandemia da COVID-19. "A construção do Centro de Saúde de Santa Maria e outras melhorias têm sido ganhos significativos, e actualmente, estamos construindo o Centro de Saúde de Palmeira. Com os recursos humanos existentes, temos conseguido responder às demandas e os desafios existentes vão sendo ultrapassados", destacou Moreira. Questionado sobre como manter o equilíbrio entre as necessidades de Saúde da população local e as necessidades dos turistas que frequentam a ilha, José Rui Moreira garante que todos recebem os cuidados segundo as valências disponíveis. “Assim não temos tido enchentes a nível da demanda mesmo em épocas altas”, assegurou. No que concerne a colaboração entre as entidades envolvidas no turístico para garantir a saúde e a segurança de todos os envolvidos no sector, frisou que é e sempre foi estreita e consciente. “Mas, tornou-se mais evidente com o advento da pandemia da COVID-19. As actividades em prol da segurança Sanitária são feitas em concertações e com as presenças de todos os envolvidos”, pontuou.

