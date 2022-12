Santa Cruz recebe visita de Primeiro-ministro e reunião do Conselho de Ministros

O município de Santa Cruz, interior de Santiago recebe esta quinta-feira, 29 uma visita do Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que acompanhado da Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, vai constatar o funcionamento do Centro de Saúde de Cancelo e levar uma mensagem de Boas Festas aos profissionais da Delegacia de Saúde daquele município.

A visita está programada para esta quinta-feira, 29, a partir das 08h30 no Centro de Saúde de Cancelo, seguido da Delegacia de Saúde local. Às 10h00, está agendada a reunião do Conselho de Ministros, no Espaço Social da Polícia Nacional, também conhecido como Horta Polícia, em Achada Colaço.

Segundo uma nota do Gabinete de Comunicação e Imagem do Governo, o Centro de Saúde de Cancelo é uma estrutura moderna e equipada, que antes funcionava como posto sanitário, com um enfermeiro a tempo inteiro e, agora conta com um médico e uma equipa multidisciplinar a tempo inteiro, para dar respostas em matéria de atenção primária de saúde a uma população de mais de 8 mil habitantes, correspondente a zona norte do município de Santa Cruz.

“Dos serviços que ali são prestados destacam-se actividades de promoção da saúde, consulta de saúde sexual e reprodutiva, nomeadamente pré-natal e atendimento a crianças dos 0 aos 5 anos, consulta dos doentes crónicos, cuidados de enfermagem, entre outros serviços”, cita a mesma fonte.

Na ocasião da sua visita, o Primeiro-ministro, irá contactar os profissionais de saúde e levar uma mensagem de Boas Festas, de conforto, esperança e saúde, nesta quadra festiva.

Conforme a mesma fonte, o Posto Sanitário de Cancelo foi elevado à categoria de Centro de Saúde, no passado dia 10 de Novembro, em observância de um compromisso do Governo.