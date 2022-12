Câmara Municipal de São Miguel lança portal de serviços online

A Câmara Municipal de São Miguel lançou esta quarta-feira, 28, o seu portal de serviços online, no sentido de disponibilizar informações sobre o município e um conjunto de serviços que poderão ser solicitados e realizados sem deslocações.

O evento foi presidido pelo edil da Câmara Municipal de São Miguel, Herménio Fernandes, e pelo Administrador Executivo do NOSi, Lumumba Barbosa, e contou com as presenças de munícipes e equipas das duas entidades.

Segundo Herménio Fernandes, o lançamento deste portal é “um sonho que estamos a concretizar (…) uma nova fase no relacionamento com os munícipes que se está a inaugurar”.

Para o edil micaelense , com o lançamento do portal “São Miguel On”- https://cmsm.cv/, o digital passa a estar mais presente e com impacto na melhoria de vida dos munícipes de São Miguel.

Este portal foi desenvolvido e implementado no âmbito do projecto “Simple”, fruto da parceria entre o NOSi, Câmara Municipal de São Miguel, e entidades privadas. "É um portal moderno, robusto, confiável e orientado a serviços", garantem.

Nesta fase, o portal vai disponibilizar informações variadas sobre o município e um conjunto de serviços que poderão ser solicitados e realizados totalmente online.

Além deste portal, e no âmbito do “Simple”, a mesma fonte indicou que foram feitas intervenções a nível de infraestrutura e da digitalização, permitindo melhorar substancialmente a eficiência e a qualidade dos serviços prestados pela Câmara Municipal. "Foi ainda possível levar conectividade às diversas localidades", concluiu.