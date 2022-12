Sal: PJ detem dois homens por tráfico de drogas

A Polícia Judiciária anunciou, esta quarta-feira, a detenção de dois homens de nacionalidade nigeriana e a apreensão, no dia 22 de Dezembro, na cidade de Santa Maria, de 173 doses de cocaína.

Segundo um comunicado da PJ os dois suspeitos, de 41 e 45 anos de idade, foram detidos em flagrante delito e estão acusados de um crime de tráfico de drogas de alto risco.

Além das 173 doses individuais de cocaína, a PJ apreendeu balança de precisão, palhinhas e saquetas de plástico, utlizados no consumo e confecção de estupefacientes, entre outros elementos com relevância probatória.

“Os detidos, foram apresentados na manhã do dia 23 de Dezembro, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação da medida de coação pessoal pertinente ao caso, sendo que a um deles foi aplicado - Prisão Preventiva, e ao outro - Apresentação Periódica às autoridades policiais, Proibição de Saída da ilha do Sal e Interdição de Saída do Território Nacional”, diz o comunicado.