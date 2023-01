Polícia Nacional destaca três óbitos como “maior ocorrência” na Operação Passagem de Ano na Cidade da Praia

O comandante da Polícia Nacional da Região Santiago Sul e Maio destacou hoje como “maior ocorrência”, durante a Operação Passagem de Ano, três óbitos, todos na Cidade da Praia, entre eles um homicídio e um suicídio.

Roberto Fernandes falava hoje em conferência de imprensa para balanço da operação montada pela Polícia Nacional nos dias 31 e 01 de Janeiro, com objectivo de garantir maior segurança à população durante a passagem de ano.

“Começamos a operação às 18:00 com divisão da Cidade da Praia em 12 áreas, sendo cada área uma viatura e respectiva equipa, como forma de evitarmos ocorrências de crimes e fazer segurança das pessoas que vinham passar a passagem de ano na Quebra Canela onde a Câmara Municipal da Praia promoveu um evento de passagem de ano”, afirmou.

Mas, acrescentou, registou-se ocorrências em outras zonas, com balanço de três óbitos, com maior destaque para um caso de homicídio na zona de Calabaceira, cuja vítima tinha 21 anos e o autor da agressão 23, pelo que, informou, tudo indica estar relacionado com casos de rivalidades de grupos e intolerância.

Conforme o comandante, registou-se ainda um caso de suicídio por enforcamento na zona de Moínho, cuja vitima é de sexo masculino, de 34 anos, assim como o aparecimento do cadáver de um indivíduo de sexo masculino, por volta das 11:00, entre as localidades de Achada Mato e Castelão.

Suspeita-se que este tenha caído numa ravina, apesar de não se descartar outras possibilidades.

“Da parte da Polícia Nacional, fizemos aquilo que estava planificado e por causa dos casos, sobretudo o caso mais grave de homicídio, não podemos considerar que conseguimos os objectivos preconizados, mas como deve perceber a segurança não depende apenas da Polícia”, declarou o comandante.

No caso concreto do homicídio, afirmou que não foi por falta de policiamento, até porque a detenção foi feita em flagrante delito das pessoas envolvidas e de armas utilizadas no crime. Entretanto, garantiu que da análise feita houve menos casos do que o ano passado, numa operação que envolveu 500 efectivos.

Segundo Roberto Fernandes, as ocorrências foram derivadas sobretudo de excesso de consumo de substâncias psicoativas ou de intolerância entre as pessoas, daí que pediu mais colaboração.

Os dados da Polícia Nacional apontam ainda para duas agressões a tiro, cinco agressões com arma branca, uma violação sexual, uma VBG com vitima de sexo masculino, dois acidentes/atropelamentos, um acidente/capotamento, um roubo em estabelecimento comercial e uma queda de bicicleta.

Foram abordadas 913 pessoas, revistadas 817, detidas 18 pessoas e apreendidas 28 objectos, de entre as quais sete facas, nove embrulho de estupefaciente canábis e um embrulho supostamente de estupefaciente haxixe, uma motosserra, um barrote, um telemóvel, uma moto e quatro gorros.

No âmbito da fiscalização rodoviária e comercial, o registo para 19 acidentes rodoviários, 326 viaturas fiscalizadas, 30 documentos apreendidos (três clandestinos), 57 coimas aplicadas, num montante total de coimas de 140 mil escudos.