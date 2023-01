AJOC pede aos jornalistas responsabilidade e conhecimento das leis da República

O presidente da Associação dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC) apelou hoje, por ocasião das comemorações do Dia Nacional do Jornalista, responsabilidade e conhecimento das leis da República, de forma a terem ferramentas para lutar pelos seus direitos e pela liberdade e independência da imprensa.

Geremias Furtado fez este apelo em declarações ao Expresso das ilhas, por ocasião da celebração do dia 05 de Janeiro em que aborda questões que são inultrapassáveis, como o direito à honra, à consideração e sobretudo à Constituição da República.

“Nos tempos que correm, tempo novos, onde a missão do jornalista é cada vez mais difícil e desafiante, não só para evitar fenómenos cada vez mais recorrentes que competem com a nobre missão de informar, mas também para enfrentar fenómenos como Fake News e a própria questão da económica em que para muitos o jornalismo se tornou num negócio, renovo aos jornalistas cabo-verdianos o sentimento dessa missão nobre que só o jornalista pode ter, a missão de informar, informar bem, com rigor e imparcialidade”, escreveu.

Este jornalista da Agência Cabo-verdiana de Notícias pediu à classe que continue a aprender cada vez mais para que possa, saber informar cada vez mais com qualidade e sabedoria para estar a serviço da democracia, da liberdade da imprensa e da sociedade em geral.

Da mesma forma, pediu aos poderes públicos, as forças vivas da sociedade para fazer o jornalismo acontecer nesta Nação feita de ilhas e da sua diáspora.

Na sua mensagem, Geremias Furtado diz que é no cidadão cabo-verdiano, pela sua liberdade e pela sua forma real como encara o desafio do desenvolvimento e da democracia é que está a verdadeira fonte que alimenta o jornalismo cabo-verdiano.

“A liberdade não é libertinagem e o próprio exercício do jornalismo implica também questões que são inultrapassáveis, como o direito à honra, à consideração e sobretudo à Constituição da República. Com isso quero apelar a responsabilidade dos jornalistas. Porque ser jornalista não quer dizer que se pode tudo, é preciso responsabilidade e conhecimento das leis da República, na certeza de que só assim estaremos a servir o país que tanto amamos e queremos”, apelou.

Geremias Furtado afirma ainda que é conhecendo as leis que os jornalistas estarão munidos de ferramentas para lutar pelos seus direitos e pela liberdade e independência da imprensa.

O dia 5 de Janeiro, data do nascimento de Luís Loff de Vasconcelos ( 1861), foi instituído pelo Governo, em 2015, como sendo o “Dia Nacional do Jornalista”.

Luís Loff de Vasconcelos foi fundador e dirigente de várias publicações periódicas, entre as quais a “Revista de Cabo Verde”, cuja missão visava rever todos os assuntos de interesse geral para o arquipélago.