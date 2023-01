​Conselho de Administração da RTC aguarda a notificação da ARC

O Conselho de Administração da RTC informou hoje, 12, num comunicado, que está a aguardar a notificação da Autoridade Reguladora para a Comunicação Social (ARC) sobre as queixas da Presidência da República contra a direcção da Televisão de Cabo Verde (TCV).

Segundo o mesmo documento, o Conselho de Administração da RTC disse que tomou conhecimento das queixas contra a direcção da TCV, junto da ARC, através dos órgãos da comunicação social.

“A entidade que administra os canais públicos, inteirou-se, devidamente, de todos os contextos e assuntos que deram origem às referidas queixas e contantes no comunicado da Presidência da República, e aguarda a notificação da Autoridade Reguladora para a Comunicação Social para, de acordo com as regras democráticas, apresentar a sua defesa factual e objectiva, nos termos da Lei da Imprensa e da Constituição da República”, indica a mesma fonte.

De lembrar que a Presidência da República informou, esta terça-feira, 10, que apresentou à Autoridade Reguladora para a Comunicação Social (ARC) duas queixas contra a direção da Televisão de Cabo Verde (TCV), por tratamento desrespeitoso ao órgão de soberania do Presidente da República.