​Presidência da República apresenta duas queixas à ARC contra a direcção da Televisão de Cabo Verde

A Presidência da República informou, esta terça-feira, 10, que apresentou à Autoridade Reguladora para a Comunicação Social (ARC) duas queixas contra a direção da Televisão de Cabo Verde (TCV), por tratamento desrespeitoso ao órgão de soberania do Presidente da República.

Segundo uma nota do gabinete de Comunicação e Imagem da Presidência da República, a primeira queixa prende-se com a não difusão da mensagem de Ano Novo do Presidente da República na TCV, no dia 31 de Dezembro de 2022, como tem sido prática desde a Primeira República.

Para a Presidência da República, trata-se de uma situação inédita e que atenta contra os princípios do Estado de Direito Democrático e que cerceia a voz ao mais alto Magistrado da Nação, numa comunicação directa ao país.

“A falha torna-se mais grave, tendo em conta que o Jornal da Noite da estação pública, cuja difusão neste dia foi antecipada, publicou extratos da mensagem do Presidente da República, o que comprova que a TCV teve acesso antecipado ao conteúdo, que foi enviado via email, na manhã do mesmo dia”, indica.

Conforme o mesmo documento, a segunda queixa refere-se ao tratamento discriminatório e desproporcional ao Presidente da República na cobertura jornalística à conferência “Televisão Pública – serviço e inovação”, no âmbito dos 25 anos da RTP África, cujo encerramento o Chefe de Estado presidiu.

“A equipa de reportagem abandonou o local pouco antes da chegada do Presidente da República, num acto que contou com a presença e intervenção de outras figuras de Estado, que mereceram reportagem nas edições noticiosas”, explica a nota da Presidência da República.

“Mesmo respeitando a liberdade editorial da estação televisiva, não se vislumbra onde estará a falta de interesse público da comunicação do Presidente da República num evento de tal alcance. Concomitantemente, a reacção pouco digna e, em todos os aspectos, desrespeitosa do Diretor da TCV, no Jornal da Noite, para com o Chefe de Estado e representante de toda a Nação merece o mais veemente repúdio público dos demais órgãos de soberania e da sociedade civil, tal é a banalização que se pretende conferir às declarações do Presidente da República”, acusa.

Neste sentido, a Presidência da República espera medidas cabíveis e imediatas que possam sanar este tipo de postura perante o órgão de soberania Presidente da República, eleito diretamente pelo povo.