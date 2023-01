Escola Bairro Craveiro Lopes recebe dez árvores frutíferas

A escola Bairro Craveiro Lopes recebeu hoje, de um grupo de turistas alemães, o plantio de dez mudas frutíferas.

De acordo com o mentor do projecto, Emileno Ortet, a ideia era plantar 50 mudas, mas devido a falta de espaço naquela escola foram plantadas apenas dez. Entretanto, garantiu que as 40 mudas que não foram hoje plantadas serão doadas a outras escolas.

Segundo explicou ao Expresso das Ilhas, a parceria com a Vista Verde Tours, empresa sediada em São Vicente, pretende plantar, em um ano, um total de 600 mudas frutíferas, 50 cada mês, abrangendo todas as zonas e escolas da cidade da Praia.

A cada mês, o plantio será feito por grupos e turistas que visitam a capital.

De refirir que projecto Cidade Verde pretende plantar em todos os bairros, ladeiras e cutelos da ilha de Santiago árvores frutíferas para quem sabe, mais tarde ser uma forma de auto-sustento daqueles que vivem nas ruas, ou servir como moeda de troca para aqueles que não têm um rendimento.