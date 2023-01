Prisão preventiva para suspeito de tentativa de homicídio em Ribeirão Manuel

O Tribunal da Comarca de Santa Catarina decretou prisão preventiva para um homem suspeito de tentativa de homicídio de uma mulher com quem manteve uma relação amorosa de 10 anos e por detenção ilegal de arma branca em Ribeirão Manuel.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária. O homem de 33 anos de idade, foi detido no dia 18 de Janeiro, fora de flagrante delito, no âmbito da execução de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público.

A mesma fonte informa que, os factos teriam ocorrido em Agosto de 2022, na localidade de Ribeirão Manuel, e que a vítima do sexo feminino e o arguido, tinham um relacionamento amoroso que perdurou por cerca de 10 anos.

“Segundo informações recolhidas pela PJ, a vítima queria pôr termo ao relacionamento e o arguido não aceitando a decisão, tentou matar a vítima, seguido de tentativa de suicídio”, lê-se.

O detido, foi apresentado no mesmo dia, às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado prisão preventiva.