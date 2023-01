​António do Rosário Ramos é novo director-geral dos Assuntos Consulares e Migrações

A cerimónia da tomada de posse aconteceu na manhã desta quinta-feira, 27, na cidade da Praia, e foi presidida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares.

No seu discurso, Rui Figueiredo Soares, frisou que a operacionalização do Portal Consular em todas as missões no exterior é um objectivo a ser atingido com a “maior brevidade”, para se poder disponibilizar à nossa vasta diáspora os serviços públicos de que dispomos no país, com rapidez e eficiência.

“A este propósito, Senhor Diretor-Geral, Senhoras e Senhores Dirigentes, toda a atenção deve ser dada a este assunto, com máxima prioridade, partindo da experiência bem-sucedida dos serviços consulares on-line prestados pela nossa Embaixada em Portugal”, disse o governante.

No âmbito da sua missão, disse o Ministro, o director-geral deverá incumbir-se das seguintes atribuições: acompanhamento das tendências migratórias; apoio às missões diplomáticas e consulares cabo-verdianas no exterior, bem como as missões diplomáticas e consulares acreditadas em Cabo Verde; estreita articulação e coordenação com outros departamentos governamentais e altas entidades sobre assuntos que dizem respeito às questões consulares e migrações.

“Refiro-me, ainda, aos desafios relactivos à implementação do Observatório das Migrações, participação activa do país no diálogo euro-africano sobre migrações e noutras instâncias de âmbito global”, notou.

O novo diretor-geral dos Assuntos Consulares e Migrações prometeu dar, junto com a sua equipa, o seu melhor para poder responder às demandas que o cargo exige e também cumprir com os objectivos preconizados pelo Governo.

Na linha daquilo que disse Rui Figueiredo Soares, o novo diretor-geral precisou que a maior prioridade é modernizar a rede consular.

“A prioridade das prioridades Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, será a dotação de um regulamento consular que visa a modernização da rede consular, orientado para segmentos de actuação, assentes na prestação de serviço público e defesa dos interesses económicos e culturais do nosso país”, frisou António Ramos, assegurando o compromisso de trabalhar afincadamente com a equipa de transformação digital para que a transformação digital e o portal consular cheguem o mais rapidamente possível a DGACM ou seja, aos Serviços Centrais.