​Fernando Elísio Freire desloca-se à ilha da Boa Vista em missão de serviço

O Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, inicia hoje, uma visita de dois dias à ilha da Boa Vista, em missão de serviço.

Segundo uma nota enviada, o ponto alto da sua agenda é a inauguração da Unidade Local para a Imigração da Boa Vista.

A Unidade Local para a Imigração tem por objectivo de responder às diferentes dificuldades sentidas pelos imigrantes, através de um serviço de atendimento integrado, assente na triagem e rastreio das necessidades e na adequação das respostas, bem como de promover canais de comunicação e articulação eficazes entre os serviços da administração pública relacionados com a integração de imigrantes, e dinamizar a integração dos imigrantes a nível local e a execução das políticas de imigração, em parceira com instituições locais, nomeadamente a Câmara Municipal.

Neste sentido, será assinado um protocolo com a Câmara Municipal da Boa Vista, seguindo-se do acto da inauguração da Unidade Local de Imigração no Edifício dos Serviços Sociais da Câmara Municipal (Edifício BUCAM), contando com a presença do Ministro do Estado, Família, Desenvolvimento e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire, e do Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, Cláudio Mendonça.

Durante a sua estadia na ilha das Dunas, Fernando Elísio Freire irá visitar os náufragos da embarcação que deu à costa na Boa Vista, no Polidesportivo de Boa Vista - Sal Rei e reunir-se com a equipa camarária.