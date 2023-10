Boa Vista: Ministro avisa que Governo será “implacável” para impedir surgimento de novos assentamentos informais

O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social avisou esta terça-feira que o Governo será implacável para impedir o surgimento de novos assentamentos informais e que não hesitará em fazer demolições coercivas de barracas.

“O Governo será implacável, no sentido de impedir que tal aconteça e se for necessário utilizar os meios legais, ou uma demolição coerciva também não hesitaremos”, asseverou Fernando Elísio Freire, argumentando que Governo tem que defender o interesse geral da população da Boa Vista e de Cabo Verde.

O governante, que se encontra de visita de dois dias à ilha da Boa Vista para acompanhamento das famílias que foram realojadas nos complexos habitacionais, lançou este aviso aos meios de comunicação social, após percorrer o espaço onde foram demolidas as barracas, no bairro da Boa Esperança.

E para isso, assegurou que o ministério que tutela vai trabalhar junto com o Ministério das Infraestruturas e da Câmara Municipal da Boa Vista para resolver imediatamente a questão das pocilgas para evitar o ressurgimento de novos assentamentos informais na ilha da Boa Vista.

“Mais importante ainda, no quadro daquilo que estamos a desenvolver a nível nacional, mas dando enfoque aqui no bairro da Boa Esperança, no âmbito do programa de inclusão preventiva, vamos incluir cerca de 180 famílias da Boa Vista”, anunciou.

O ministro explicitou que o Governo irá desenvolver programas específicos para que as famílias tenham acesso a uma profissão e ao mercado de trabalho, para evitar que haja construções clandestinas e repetição de situações noutros pontos da ilha.