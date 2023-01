Apresentação semanal para suspeito de abuso sexual contra menor de 15 anos

O Tribunal da Comarca do Sal decretou apresentação semanal na Polícia Judiciária, e outras medidas de coação que implicam proibição do contacto com a vítima, a um homem suspeito de abuso sexual contra uma menor de 15 anos.

Segundo um comunicado da PJ, divulgado esta segunda-feira, o suspeito foi detido em cumprimento de mandados emitidos pelo Ministério Público, na tarde do dia 26 de Janeiro. O homem de 37 anos de idade, residente no bairro de Terra Boa , cidade de Espargos, é suspeito de um crime de abuso sexual, um crime de importunação sexual e dois crimes de tentativa de agressão sexual, contra uma menor de 15 anos de idade. A mesma fonte refere que apresentado às autoridades judiciárias competentes, na manhã do dia 27 de Janeiro para efeitos do primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, foi-lhe aplicado, cumulativamente apresentação semanal na Polícia Judiciária, proibição do contacto com a vítima e proibição da saída da ilha e do país.

