HAN realiza primeira cirurgia de endarterectomia de carótidas no país

A equipa de Cirurgia Vascular do Hospital Universitário Agostinho Neto realizou no passado dia 24 de Janeiro, a primeira cirurgia de endarterectomia de carótidas em Cabo Verde, conforme um comunicado da instituição divulgado hoje.

Para o Conselho de Administração do Hospital Agostinho Neto tal realização representa mais um marco histórico, um passo importante no fortalecimento do Sistema Nacional de Saúde.

“Com esse feito, o HAN deu mais um passo importante na prevenção de novos casos e tratamento de Acidente Vascular Cerebral”, lê-se.

A endarterectomia carotídea é um tratamento cirúrgico para a doença das artérias carótidas que são os vasos sanguíneos principais que transportam sangue e oxigénio para o cérebro.

Na doença aterosclerótica da artéria carótida, estas artérias tornam-se estreitadas por formação de placas de gordura e cálcio no seu interior.

Isso reduz o fluxo de sangue para o cérebro e pode causar um acidente vascular cerebral isquémico (AVCI) ou um ataque isquémico transitório(AIT).

De referir que em declarações ao Expresso das Ilhas, directora do Serviço de Neurologia do Hospital Universitário Agostinho Neto, Albertina Lima, avançou que o AVC é actualmente a principal causa de morte (cerca de 300 por ano) e uma das principais causas de incapacidade permanente em Cabo Verde.

Apesar de ainda não haver dados concretos a nível nacional, existe uma percepção de que o país já regista um aumento de casos de AVC nas pessoas com menos de 50 anos de idade.