Prisão preventiva para suspeito de 53 crimes entre burla, roubo, ameaça e falsificação de documentos

Trata-se de um homem de 45 anos que foi detido no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, quando pretendia fugir do país.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, o suspeito foi detido no passado dia 31, fora de flagrante delito, no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, pela alegada prática, em autoria material, na forma consumada e em concurso real efectivo de, pelo menos, 53 crimes.

Desses 53 crimes, seis seriam de burla qualificada; um crime de roubo; um crime de falsificação ou alteração de documentos; 40 crimes de burla; quatro crimes de ameaça e um crime de abuso de confiança.

“Mais se informa que, na sequência da revista de segurança e das suas bagagens, foram encontrados e apreendidos os seguintes elementos com interesse probatório, nomeadamente, uma carteira de cor preta contento 4.900 euros, sendo 76 notas de 50€, quatro notas de 200€ e três notas de 100€; três notas de um dólar e um passaporte cabo-verdiano”, lê-se no comunicado.

Os factos vinham sendo investigados pela Polícia Judiciária desde o ano de 2018, na Cidade da Praia e em vários concelhos da ilha de Santiago.

O detido foi apresentado na quarta-feira, 1 de Fevereiro, às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coacção pessoal, tendo-lhe sido aplicado a medida mais gravosa – Prisão Preventiva.