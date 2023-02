Governo lança concurso para construção de casas sociais no Vale do Palmarejo

Resolução foi publicada esta quinta-feira no Boletim Oficial, autorizando o Ministério das Infraestruturas Ordenamento do Território e Habitação a realizar as despesas com a celebração do contrato para execução da empreitada, no montante de 131.821.361 escudos.

Conforme explicita o documento, o Governo investirá na melhoria das condições de habitabilidade nas localidades urbanas e rurais para a segurança habitacional através da construção e da reabilitação de casas e o acesso aos serviços básicos. “Alinhada aos objectivos de implementação de projectos de habitação, lançou-se o concurso público de Empreitada para Construção de Edificios de Interesse Social, na Cidade da Praia, vale do Palmarejo. E para que esse propósito seja concretizado, torna-se necessário autorizar o Ministério das Infraestruturas Ordenamento do Território e Habitação a realizar as despesas com a celebração do contrato para execução da empreitada”, lê-se. O Contrato para execução da Empreitada é plurianual, suportado nos anos económicos de 2023 e 2024. De salientar que em Julho do ano passado, o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva avançou, Durante a abertura do debate sobre o Estado da Nação, que estava em processo o lançamento de concurso para a construção de 197 casas sociais na Praia e 256 em São Vicente. Na altura, referiu que a médio e longo prazo, o governo terá de investir 256 milhões de euros para responder ao défice qualitativo existente de 40 mil casas.

