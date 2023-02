UNICV inaugura laboratório de matemática e anuncia Doutoramento

A UNICV inaugurou hoje o Laboratório de Matemática. Cerimónia contou com a presença do presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, António Feijó.

A criação do Laboratório de Matemática da UNICV contou com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian que contribuiu com cerca de 50 mil euros para a aquisição dos materiais que vão equipar o laboratório.

À margem da cerimónia, em declarações aos jornalistas, o presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, António Feijó, explicou que a “matemática é simultaneamente importante para o desenvolvimento científico e também para o desenvolvimento social e político”.

O laboratório vai funcionar nas instalações da UNICV, na Praia, e tem como objectivo demonstrar que a matemática não é uma disciplina difícil. Um desejo expresso pela coordenadora do Laboratório, Telma Silva.

Além do laboratório foi igualmente anunciado o primeiro Programa Regional de Doutoramento em Matemática.

Telma Silva explicou que o programa vai ter um total de 20 vagas por ano e que a propina vai ter o valor de 1000 euros, financiadas pela Gulbenkian.

O doutoramento conta com a parceria das universidades Agostinho Neto (Angola) e de Coimbra (Portugal), além de outras instituições universitárias africanas e europeias, pretendendo formar quadros jovens altamente qualificados na área da Matemática nos PALOP.