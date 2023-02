“Presença de Cabo Verde nas dinâmicas globais sobre sector das pescas é fundamental para o desenvolvimento da Economia Azul” – DNPA

O Director Nacional de Pesca e Aquacultura (DNPA) destaca a importância da presença de Cabo Verde nas dinâmicas globais sobre o sector das pescas como “instrumento fundamental” para o desenvolvimento sustentável da Economia Azul.

Albertino Martins falava à Rádio Morabeza, na sequência da participação de Cabo Verde na sexta edição da Feira Haliêutica, que acontece até este domingo, em Agadir, Marrocos.

“A nossa ideia foi trazer aquilo que temos ao nível da Economia Azul, das pescarias, os tipos de pescarias que fazemos, os programas de protecção e conservação da biodiversidade. Também ver, contactar e iniciar contactos com os fornecedores, no sentido de modernizarmos a nossa pesca. Tivemos vários encontros aqui com equipas que fazem a construção de máquinas de gelo, elevação de navios, empresas que fornecem motores para pesca, armazenagem de pescado, para que possamos ter esses equipamentos no quadro da modernização que estamos a fazer do sector marítimo e pesqueiro em Cabo Verde”, indicou.

A Exposição Internacional de Pesca Marítima, denominada "Halieutis", decorre sob o lema "Pesca Marítima e Aquacultura Sustentável: Alavanca para uma Economia Azul Compacta e Eficiente" e conta com a presença de cerca de 50 países, incluindo os 22 da zona COMHAFAT, Conferência Ministerial sobre a Cooperação Pesqueira entre os Estados Africanos Ribeirinhos do Oceano Atlântico.

É a primeira vez que Cabo Verde participa no evento.

O responsável fala em oportunidade para o “reforço” das relações entre os dois países e “troca” de experiências.

“Pensamos que é uma boa oportunidade para reforçar esta relação [entre Cabo Verde e Marrocos]. Em certa altura, temos a mesma realidade da pesca, estamos na zona do Atlântico, são zonas diferentes em termos do potencial, mas o ideal é partilhar as experiências, para que possamos juntos desenvolver, crescer e proteger os nossos oceanos”, refere.

À margem da Feira Haliêutica, Agadir recebeu a segunda Conferência de Alto Nível Blue Belt Iniciative (BBI- sigla em inglês), uma plataforma de cooperação Sul-Sul para a pesca e aquicultura, através da procura de soluções “inovadoras” para a adaptação do sector da pesca e da aquicultura às mudanças climáticas.

O encontro reuniu mais de 270 participantes em representação de 32 países. Cabo Verde esteve representando pelo ministro do Mar, Abraão Vicente.