Albertino Martins é o novo presidente do Conselho Directivo do IMAR

​Albertino Martins será o novo presidente do Conselho Directivo do Instituto do Mar(IMAR). A garantia foi dada hoje pelo ministro do Mar, Abraão Vicente.

Albertino Martins, que liderava até aqui a Direcção Nacional das Pescas e Aquacultura, substitui no cargo Malick Lopes que pediu para sair para abraçar “novos desafios”. O cargo de Director Nacional das Pescas e Aquacultura passa a ser ocupado por Carlos Monteiro, técnico do IMar, da secção de Estatísticas, e que, segundo Abraão Vicente, “é conhecedor do sector e conhece Cabo Verde de lés-a-lés”. Conforme o governante, escolheu-se alguém que já conhece a casa e também a Direcção Nacional das Pescas e Aquacultura para se “aprofundar ainda mais” a relação entre investigação e planificação do sector.

