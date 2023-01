​IMar com novo Conselho Directivo

Malik Lopes está de saída do Instituto do Mar (IMar). O novo presidente do Conselho Diretivo deve ser nomeado até ao final da semana, anunciou hoje o ministro do Mar.

A informação foi avançada à imprensa por Abraão Vicente, à saída de um encontro com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP).

“Vai haver uma mudança no IMar. O presidente Malik Lopes pediu a sua saída para abraçar outro desafio profissional. Espero até quinta-feira nomear um novo ou a nova presidente do Conselho Directivo do IMar. Também haverá outras alterações no Ministério do Mar”, diz.

Quanto aos problemas dos trabalhadores, que exigem a implementação do Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS), melhores ordenados e o pagamento do complemento salarial designado de diuturnidade, Abraão Vicente diz-se aberto a dialogar e resolver as questões. Para já, mostra-se disponível para avançar com a implementação do PCCS em Agosto e não em Outubro, como inicialmente previsto.

“Basicamente pedem uma dotação orçamental de mais dois meses para implementar o PCCS, em Agosto. Não creio que seja uma proposta descabida. Nós iremos apresentar essa proposta ao ministro das Finanças que é quem gere o Orçamento do Estado”, refere.

Do lado do SINTAP, o secretário permanente, Luís Fortes, considera que o encontro com a tutela foi profícuo.

Durante o encontro, o sindicato apresentou ao governante as propostas em relação aos instrumentos de gestão dos recursos humanos, PCCS, regulamento orgânico e diuturnidade dos trabalhadores do IMar.

“Tendo em conta que o IMar vai ter um novo Conselho Diretivo, o senhor ministro prometeu que esses assuntos constarão do caderno de encargos da nova equipa”, afirma.

As negociações devem continuar com o novo Conselho Directivo do IMar, que deve ser empossado após a Ocean Race.