Ocean Week em Novembro com novo formato

São Vicente acolhe a partir de 20 de Novembro a quinta Cabo Verde Ocean Week (CVOW). Segundo o governo, a edição 2022 terá “novo” formato, visando a consolidação e implementação das políticas de sustentabilidade oceânica.

Anúncio feito hoje pelo ministro do Mar, Abraão Vicente, para quem a medida vai permitir incorporar no evento as recomendações da cimeira dos oceanos, realizada recentemente em Lisboa

“O objectivo principal de um certo redesenho que irá acontecer no formato e na programação da Ocean Week deste ano tem como principal objectivo elevar a consciencialização e fomentar o diálogo sobre a essência, a importância e a sustentabilidade dos oceanos, visando criar uma cultura virada para preservação e conservação da saúde do mar e a sua exploração de forma sustentável", explica.

O ministro do Mar fala num evento mais voltado para a população e para a procura de soluções.

“Este ano criámos um conjunto de actividades para dar vazão e para dar corpo a esta nova visão de termos um CVOW onde a população e uma multiplicidade de actores possam participar”, afirma a tutela.

Estão disponíveis 4500 contos, através do fundo autónomo, mas a organização prevê angariar cerca de 10 mil contos para a realização da edição 2022 da Cabo Verde Ocean Week, nomeadamente através de parcerias.

A Cabo Verde Ocean Week acontece de 20 a 25 de Novembro, sob o lema “amar o mar”.

A programação será anunciada nos próximos dias e deverá contar com actividades como concurso de fotografias sobre o mar, feira das profissões ligadas ao mar, Blue Food Festival, actividades náuticas e desportivas, palestras, workshops, entre outros.