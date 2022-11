​Abraão Vicente destaca importância da formação e emprego ligados à Economia Azul

Dar visibilidade às oportunidades de emprego e formação criadas pelo ecossistema da economia azul é o objectivo da Feira Azul que arrancou hoje em São Vicente, no âmbito da quinta edição da Cabo Verde Ocean Week.

No evento, que decorre na Praça Dom Luís, participam uma dúzia de entidades ligadas ao sector da economia marítima. Perante uma plateia, composta por vários estudantes, o ministro do Mar, Abraão Vicente, destacou as “grandes oportunidades de emprego” que o sector está a oferecer à nova geração.

“Queremos ser um sector que contribui para o PIB, para a criação de emprego de qualidade e para o desenvolvimento de Cabo Verde no seu todo. É por isso que esta feira veio para ficar, no sentido de ser realizada não só durante a Ocean Week, mas durante o ano. A EMAR é convocada, juntamente com os parceiros, para aqui incorporar a sua essência, que é formar jovens, dar capacidades e habilidades, treiná-los para serem competentes. Só ter uma formação e um título não chega”, afirma.

Na abertura do primeiro dia, ligado às profissões do mar, foram assinados quatro protocolos de parceria entre a Escola do Mar (EMAR), a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV), as Escolas Técnicas do Mindelo e Praia e a Direcção Nacional de Pesca e Aquacultura. O objectivo é promover formações técnico-profissionais nas áreas da economia azul, em conformidade com o mercado de trabalho e com as necessidades do país em matéria de capacitação e qualificação de mão-de-obra no sector.

O administrador executivo da EMar, Ivan Bettencourt, destaca a importância das parcerias para o desenvolvimento da economia marítima.

“A parceria com as escolas técnicas do Mindelo e da Praia enquadra-se dentro da estratégia onde queremos transformar a profissão do mar sexy. Por isso, queremos que as escolas técnicas comecem a ter, nos seus planos, as profissões ligadas ao mar. E a ligação entre a Direcção Nacional de Pesca e Aquacultura permite-nos estar mais perto dos pescadores e saber das políticas das pescas em tempo real. Com a abertura do Terminal de Cruzeiro no próximo ano, queremos inovar. Todas as pessoas que fizeram formação em qualquer curso da Escola de Hotelaria e Turismo, que também vai vir para São Vicente, podem ter a componente B, que permitirá sonhar em trabalhar nos navios de cruzeiro”, explica.

Durante o dia de hoje, várias actividades serão realizadas no âmbito da Feira Azul, com destaque para painéis sobre Economia Azul: desafios para a formação profissional; Turismo nas profissões do Mar; Energias renováveis no mar e Novas profissões na economia azul.