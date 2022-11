Ocean Week arrancou com alertas sobre a importância da sustentabilidade dos mares

O ministro do Mar reforçou esta segunda-feira o apelo para a necessidade de um “virar de páginas” que permita aumentar a consciencialização sobre a importância da sustentabilidade dos oceanos. Abraão Vicente discursava na cerimónia oficial de abertura da 5ª edição da Cabo Verde Ocean Week, que decorre até dia 25 de Novembro, em São Vicente.

A edição 2022 tem como lema “Amar o Mar”, o que, segundo o governante, visa a identificação de medidas e recursos que garantam a gestão e exploração sustentável do oceano.

“Elevar a consciencialização e fomentar o diálogo entre a essência e a importância da sustentabilidade dos oceanos, visando criar uma cultura voltada para preservação e conservação da saúde do mar, bem como desenvolver estratégias para potenciar a relevância natural e cultural do oceano”, referiu.

A emergência climática, o aumento do nível do mar, a acidificação dos oceanos, a diminuição da disponibilidade de espécies vivas e a precariedade da qualidade da água foram algumas das preocupações apontadas no discurso do governante.

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, destacou o trabalho da actual geração para garantir o futuro “sustentável” dos oceanos

“Acreditamos que o futuro do nosso planeta está nas nossas mãos, o nosso potencial irá fazer a diferença para garantir um ambiente sustentável e de acesso aos recursos para todos. Esta geração está agora a corrigir e a abrir caminhos com potencial inovador. Seremos capazes de atingir esta exploração sustentável através de uma mudança de hábitos, consumo e de comportamentos, que permitam uma gestão equilibrada e coerente dos recursos naturais, para além de promover o seu uso racional”, sublinhou.

Neves destacou a “urgência” da adopção de soluções que permitam a resiliência e o desenvolvimento sustentável dos pequenos estados insulares, como é o caso de Cabo Verde.

“Tornemo-nos melhores gestores dos nossos oceanos. Devemos dar passos firmes e irreversíveis de ideias inovadoras, traduzidas em acções concretas sobre as melhores formas de gerir o mar. Toda a abordagem hoje deve ser feita a partir de uma base de sustentabilidade ambiental, nomeadamente sobre o lixo marinho, um problema que é de todos nós”, reforçou.

A quinta edição da Cabo Verde Ocean Week arrancou domingo com campanhas de limpeza de praias.

O evento prossegue amanhã, tendo como palco o centro Oceanográfico do Mindelo, com a realização de um conjunto de conferências. “Economia Azul: Novas oportunidades” e “O ecossistema do Mar” serão alguns dos temas em análise. A Cabo Verde Ocean Week acontece até 25 de Novembro, no Mindelo.