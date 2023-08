​Governo anuncia medidas para dar “maior dignidade aos marítimos” e novo PCCS para o IMar

O ministro do Mar anunciou, hoje, em São Vicente, o “desbloqueio” de um conjunto de formações e licenças para que os trabalhadores marítimos tenham acesso às suas profissões “em condições de maior dignidade”. Abraão Vicente assegurou, igualmente, a publicação do novo PCCS do IMar, publicado ainda esta semana.

Os anúncios foram feitos pelo governante durante a cerimónia de posse do novo Conselho de Administração da Escola do Mar e às novas vogais executivas do Instituto do Mar.

“Espero que ainda esta semana saia a assinatura do despacho conjunto que irá desbloquear as formações, as licenças e os vários níveis necessários para que os nossos trabalhadores do mar tenham acesso às suas profissões em condições de dignidade”, garante.

No mesmo evento, Abraão Vicente anunciou a publicação, ainda esta semana, do novo Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS) dos trabalhadores do Instituto do Mar (IMar).

“O novo PCCS já está assinado por mim [Abraão Vicente] e pelo senhor ministro das Finanças. Isso significa que ainda esta semana o novo PCCS do IMar será publicado. Já temos o enquadramento financeiro e a disponibilidade financeira no orçamento do Estado para implementar o novo PCCS do IMar”, refere.

Na sua intervenção, a recém-empossada Presidente do Conselho de Administração da Escola do Mar, Liliane Pimenta, apontou como objectivo desenvolver os principais pilares da instituição, entre os quais a marinha mercante, a pesca, aquacultura e a náutica de recreio.

“Temos um enorme desafio de desenvolver cada vez mais a marinha mercante, a pesca, aquacultura e a náutica com base em valores sólidos, ética e responsabilidade. Além disso, daremos ênfase ao desenvolvimento de habilidades, práticas e estimularemos a criatividade e a inovação. Também procuraremos fortalecer parcerias com as comunidades costeiras, instituições sociais, nacionais e internacionais de modo a expandir as oportunidades de aprendizagem dos formandos, bem como a busca de novos financiamentos e de estratégias para a escola”, aponta.

Integram ainda o Conselho de Administração do IMar o administrador executivo Adildo Gomes, anterior vereador da Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau, e o administrador não executivo Jandir Leite Pina, técnico de salvamento aquático.

No Instituto do Mar, entram para compor o corpo directivo as vogais Yara Rodrigues, bióloga e anterior directora do Serviço de Investigação, Extensão e Edição da Universidade Técnica do Atlântico (UTA) e Armelinda Antónia Delgado, antiga chefe do Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos do IMP.