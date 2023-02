Sol Atlântico reconhece sobrelotação dos autocarros e reclama falta de segurança

O presidente do conselho de administração da empresa de transportes públicos de passageiros, Sol Atlântico, reconhece que nas horas de ponta os autocarros estão sobrelotados e que, por esta razão, propôs a algumas entidades o diferimento de entradas e saídas dos alunos tanto do Liceu, como das Universidades. Henrique Duarte descarta a possibilidade do alargamento do funcionamento dos autocarros devido à falta de segurança, mas anuncia a criação de novas linhas.

Os primeiros autocarros saem dos respectivos terminais às 06h30 e os últimos às 21h00. Para muitos passageiros, o horário de encerramento deveria ser revisto, de modo a facilitar-lhes a vida. Entretanto, Henrique Duarte deixa claro que a empresa não está a equacionar a possibilidade de alargamento de horário. Primeiro, devido à falta de segurança e, segundo, por consequência da primeira, o reduzido número de procura por parte dos utentes. Empresa sofreu 13 assaltos em 2022 Conforme relata o PCA da Sol Atlântico ao Expresso das Ilhas, em 2022 a empresa somou um total de 13 assaltos. Entretanto, apenas o assalto sofrido em Palmarejo Grande foi amplamente noticiado devido à extrema violência utilizada pelos assaltantes e ao facto de se encontrarem vários passageiros no interior do autocarro. “Sofremos ainda mais dois assaltos na mesma linha 12, também sob ameaça de arma de fogo em que os nossos motoristas foram obrigados a entregar para além dos valores das vendas desses dias os seus bens pessoais, entre os quais telemóveis e dinheiro”, relata. A empresa reporta assaltos em bairros como Safende, Palmarejo, São Pedro, Terra Branca e São Filipe, todos sob ameaça de arma de fogo. Para além das perdas patrimoniais, Henrique Duarte afirma que o maior problema prende-se com danos psicológicos nos nossos motoristas que, em quase todas as situações, os assaltos acontecem sob ameaça de arma de fogo. Novas linhas Actualmente, a Sol Atlântico dispõe de 80 autocarros a circular pelos 16 bairros da capital. “80 autocarros são o número de autocarros que temos e não somos capazes de dizer se são suficientes ou não. Em algumas ocasiões serão e noutras não. O que é preciso é encontrar um equilíbrio que muitas vezes é difícil”, considera. O PCA da empresa de transportes colectivos de passageiros reconhece que nas horas de ponta os autocarros estão sobrelotados, mas, salienta que se trata de uma situação que ocorre em todos os países do mundo. Para minimizar esta situação, diz que a Sol Atlântico propôs a algumas entidades o diferimento de entradas e saídas nas escolas, nomeadamente no caso dos alunos tanto do Liceu, como das Universidades – Uni-CV e UniPiaget. “Algumas responderam negativamente enquanto outras, nomeadamente a Direcção Nacional de Educação, até este momento nada disse sobre o assunto”, aponta. A empresa tem recebido alguns pedidos para a criação de novas linhas entre as quais Achadinha Pires, mas, de momento, está a equacionar o bairro Palha Sé, embora este precise de criação de algumas condições, nomeadamente, de acessibilidade. Também está a cogitar a possibilidade de uma linha para Vila Esperança que deverá começar a funcionar já no próximo ano lectivo. “Quanto aos restantes bairros, entre os quais o da Achadinha Pires, vão ter que aguardar até porque neste momento não apresentam requisitos mínimos para o efeito, nomeadamente em termos de vias de circulação”, justifica. Henrique Duarte descarta também a possibilidade de uma linha que ligue os bairros Achada Santo António/Palmarejo, garantindo que a preocupação da empresa são aqueles que não dispõem de alternativas. O que não se pode dizer em relação à ASA – Palmarejo. Substituição de bilhetes avulso por cartões pré-pagos Segundo o PCA da empresa de transportes públicos de passageiros na Praia, a Sol Atlântico pretende substituir, progressivamente, os bilhetes avulsos por cartões pré-pagos recarregáveis em qualquer posto ATM da rede Vinti4, via net banco ou mesmo através das plataformas online. Henrique Duarte afirma que neste momento, a Sol Atlântico está em fase de conclusão do processo de informatização das frotas de modo a poder controlar melhor os autocarros em tempo real, receber alertas e assim corrigir atempadamente as anomalias de funcionamento que possam surgir; mas também receber informações de congestionamentos de trânsito, acidentes, entre outros. “Pretendemos substituir progressivamente os bilhetes avulsos por cartões pré-pagos recarregáveis em qualquer posto ATM da rede Vinti4, via net banco ou mesmo através das plataformas online (Paga Li, Lesto pay entre outras), de modo a massificar a sua utilização”, fundamenta. Um outro objectivo desta substituição, prossegue, prende-se com a resolução do constrangimento da falta de trocos. “Nomeadamente moedas de um escudo, o que tem contribuído para muitas das queixas que recebemos tanto dos utentes como dos nossos motoristas”, pontua. Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1105 de 1 de Fevereiro de 2023.

