​Cabo Verde tem-se posicionado com muita resiliência e capacidade de adaptação perante as crises – Ulisses Correia e Silva

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, reiterou hoje que Cabo Verde tem-se posicionado com muita resiliência e capacidade de adaptação perante as crises, implementando políticas, reformas e investimentos para aumentar a resiliência do país.

O chefe do Governo fez estas afirmações na sua intervenção no II Fórum Internacional WASAG, que acontece na Cidade da Praia de 7 a 10 de Fevereiro, sob o lema “Tornar a agricultura resiliente às mudanças climáticas: escassez de água, uma oportunidade para acção e colaboração. Ulisses Correia e Silva sublinhou que Cabo Verde faz a gestão das emergências e das contingências e, ao mesmo tempo, desempenha e implementa políticas, reformas e investimentos para aumentar a resiliência do país na saúde e segurança sanitária; no ambiente, energia e água na diversificação da economia. “A forte exposição às mudanças climáticas criou na nação cabo-verdiana uma atitude secular de superação e de adaptação face à seca e à escassez hídrica. São séculos de resiliência para a sobrevivência. Hoje, o nosso desafio é de resiliência para o desenvolvimento sustentável. Estamos convictos de que os resultados deste II Fórum da WASAG serão subsídios úteis para a conferência da Água das Nações Unidas”, afirmou. O primeiro-ministro destaca que o Fórum WASAG é importante na agenda mundial. Sendo um dos maiores e mais prestigiados eventos científicos de nível mundial, dedicados exclusivamente à temática da escassez de água na agricultura e seus efeitos para as sociedades modernas, constitui uma ferramenta importante de partilha de conhecimento e tecnologias que ajudam os países na adocção de medidas adequadas para a gestão sustentável da água na agricultura. “O conhecimento técnico e científico, a cooperação e a disponibilidade de recursos financeiros são determinantes para a construção de respostas estruturadas para uma melhor gestão da água e da escassez hídrica, tendo em vista uma maior produção e resiliência do sector agroalimentar face aos efeitos das mudanças climáticas. WASAG pode desempenhar um papel muito relevante neste sentido através da promoção do reforço da investigação, da inovação e da partilha de conhecimentos e tecnologias. Sustentável”, explicou. O primeiro-ministro apontou entre as estratégias assenta em transformações estruturais de Cabo Verde a aceleração da transição energética para o aumento significativo da capacidade de produção, armazenamento e distribuição eficiente de energia através de fontes renováveis, sol, vento e mar, com impacto na redução da importação de combustíveis fósseis; Uma outra estratégia é gestão da água que torne a agricultura menos dependente da ocorrência de chuvas, através da dessalinização da água do mar, reutilização segura de águas residuais e massificação da rega gota a gota, associados à utilização de energias renováveis; “Os desafios das mudanças climáticas, da sustentabilidade ambiental e da redução das vulnerabilidades ambientais, económicas, sociais, humanitárias, são uma responsabilidade global. E Por isso, é imprescindível que o desígnio do desenvolvimento sustentável seja assumido como uma prioridade por todos. E que dois factores críticos - tempo e financiamento - sejam geridos com sentido de urgência por todos”, reiterou. O II Fórum WASAG 2023, conta com a participação de aproximadamente três centenas de especialistas internacionais e um elevado número de especialistas, profissionais e activistas nacionais para debater os desafios para a agricultura resiliente no contexto das alterações climáticas globais. Visa entre outros mobilizar compromissos políticos para acelerar as acções estratégicas, incluindo as políticas públicas e investimentos necessários para enfrentar a escassez de água na agricultura. Proporcionar espaços de reflexões e contribuições para a avaliação a meio percurso do estágio de implementação dos Objectivos da Década Internacional para a Acção (2018 – 2028), na Conferência Mundial sobre a Água das Nações Unidas, de Março de 2023; e discutir as formas de tornar mais efectiva e impactantes as parcerias para a implementação da nova Estratégia de Acção da WASAG no período compreendido entre 2021 – 2024.

