“O estado da Nação é de confiança e positivismo” - Ulisses Correia e Silva

O Primeiro-ministro afirmou hoje que o estado da nação é de confiança e positivismo e ressaltou os avanços e investimentos realizados no país para enfrentar desafios estruturais e promover um desenvolvimento sustentável. Em seu discurso, o governante destacou diversas áreas em que o país vem trabalhando com determinação e planeamento para impulsionar o crescimento económico e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

"O estado da nação é de confiança e positivismo. É fácil cutucar sobre as dificuldades, descontextualizá-las, amplificá-las, manipulá-las. O que é difícil é fazer frente aos problemas e construir soluções. Estamos deste lado. Os cabo-verdianos reconhecem isso", afirmou o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, em seu discurso perante a Assembleia Nacional.

Sobre o sector do turismo, Ulisses Correia e Silva reiterou que o mesmo foi gravemente afectado pela pandemia da COVID-19, mas também foi o que mais rapidamente se recuperou.

Conforme mencionou, o turismo alcançou números superiores aos períodos anteriores à pandemia, registando 836 mil turistas em 2022 e a meta é atingir 1,2 milhões de turistas até 2026.

Ao abordar os investimentos em infraestrutura hídrica, o governante revelou que mais de 35 milhões de euros estão sendo investidos na dessalinização e reutilização de água para a agricultura, com suporte de parques solares.

Esses projectos estão em execução em diversas localidades, como Achada Baleia, S. Domingos, Achada Ponta, Santa Cruz, entre outras.

Em relação ao setor dos transportes, Ulisses Correia e Silva frisou os esforços para a recuperação da TACV e a chegada de um segundo avião, o Boeing 737 Max 8, para reforçar a capacidade da empresa na retomada das rotas Paris, Boston e Fortaleza.

Nessa linha, o Primeiro-ministro expressou o compromisso contínuo em investir na companhia de bandeira do país.

O líder governamental abordou ainda os investimentos em infraestruturas portuárias, com foco na modernização da reparação naval a cargo da CABNAVE e na expansão do porto marítimo do Porto Novo, visando operacionalizar a Zona Económica Especial Marítima de S. Vicente.

Em relação ao desenvolvimento sustentável e energias renováveis, Ulisses Correia e Silva anunciou metas ambiciosas para o uso de fontes renováveis de energia.