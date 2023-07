Nova aeronave da TACV já está certificada

A nova aeronave, o Boeing 737-8, de matrícula D4-CCJ da TACV já está certificada, segundo anunciou hoje o ministro dos Transportes, Carlos Santos.

“Chegou agora a segunda aeronave que vai permitir com que haja uma maior opção por parte dos cabo-verdianos, mas também dos turistas. E isto está alinhado com esta política de diversificação do turismo. E não tenham dúvida que esta política está muito bem e vai ter sucesso. Não tenham medo desta aeronave nem do cockpit. Não se preocupe com estas matérias, que são matérias acessórias. Concentremos naquilo que é política e eu gostaria que os deputados viessem aqui com ideias novas para nós discutirmos matérias essenciais, que é da diversificação, que é de continuar a apostar na TACV e quero-vos dar uma boa notícia. A segunda aeronave já está certificada”, disse o ministro durante o debate sobre o estado da Nação.

De referir que a aeronave chegou à Praia no passado dia 19 e foi baptizado no Aeroporto Internacional Nelson Mandela.

O governante enfatizou a relevância das parcerias estratégicas e o papel fundamental da Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) para a economia do país.

"Nós não só privatizamos, mas também estabelecemos parcerias com a Icelander para enfrentar os desafios e prejuízos enfrentados pela empresa", afirmou o ministro dos Transportes.

"Um Governo responsável em um país arquipelágico e pequeno como o nosso entende a necessidade de manter uma companhia aérea nacional como a TACV", disse, apelando apoio àTACV e que a deixem crescer sem interferências.

"Faço aqui um apelo a todos os senhores deputados: deixem a TACV em paz. Isso permitirá que continuemos a expandir nossas rotas e alcançar os principais destinos, bem como fortalecer os laços com nossos emigrantes e promover investimentos em nosso país", afirmou o Ministro.

Também ressaltou a importância de continuar buscando parcerias estratégicas, destacando que depender exclusivamente do país não é viável devido à dimensão do mercado.

"Seguiremos em busca de parceiros, pois, orgulhosamente sós, não conseguiremos prosperar. É essencial estarmos conectados ao mercado global para alcançar nossos objetivos de crescimento econômico e desenvolvimento", sublinhou.